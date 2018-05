Juve, insidia Atletico per Morata: per Simeone è l'erede di Griezmann

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'incontro, abbastanza casuale, in quel di Milano fra Alvaro Morata e Fabio Paratici, le sirene dell'Atlético Madrid sull'attaccante spagnolo che piace alla Juventus. Secondo quanto riferito da Tuttosport, è la squadra della capitale spagnola la principale insidia per i bianconeri nella strada che porta al ritorno del centravanti, in uscita dal Chelsea. I colchoneros, in particolare, sarebbero pronti a investire proprio su Morata, peraltro ex Real Madrid, i 100 milioni di euro in arrivo dalla cessione di Antoine Griezmann, destinato con ottime probabilità a vestire la maglia del Barcellona a partire dalla prossima stagione.