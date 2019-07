Juve-Inter, 310 milioni per la formazione degli esuberi: da Icardi a Higuain

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, in vista della sfida tra Inter e Juventus in International Champions Cup, ha stilato una formazione delle due squadre in base a tutti coloro che potrebbero partire, alcuni anche a prezzo di saldo.

Fase difensiva da 125 milioni - Davanti a Mattia Perin, valutato 15 milioni di euro dalla Juventus, la linea a quattro è formata da Joao Cancelo (55 milioni), Joao Miranda (5), Merih Demiral (35) e Dalbert (15), per un totale di 125 milioni.

Centrocampo e attacco - Linea mediana a quattro con Ivan Perisic (40), Radja Nainggolan (30), Borja Valero (5) e Blaise Matuidi (15), mentre il tandem d'attacco tutto argentino vede Mauro Icardi (60) affiancato da Gonzalo Higuain (35). In tutto, sommando il valore degli undici giocatori, ai quali mancano comunque altri elementi come per esempio Joao Mario o Mandzukic, il totale è di ben 310 milioni di euro.

La formazione degli esuberi - Perin; Cancelo, Miranda, Demiral, Dalbert; Perisic, Nainggolan, Borja Valero, Mtuidi; Icardi, Higuain.