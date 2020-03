Juve-Inter, cronaca di una sfida surreale. Conte evita i fischi, abbracci nonostante il contagio

vedi letture

Cronaca di una serata surreale. Il Corriere dello Sport fa rivivere le sensazioni di un Derby d'Italia piuttosto anomalo, senza pubblico e con la minaccia del campionato da sospendere. Cinquanta giornalisti selezionati per assistere alla sfida, termoscanner per tutti. Lo speaker annuncia l'ingresso in campo dei giocatori nel silenzio più totale; poi, alle 20.35, le formazioni: si parte dall'Inter e da Antonio Conte, il primo ad essere annunciato. In una situazione di "normalità", il grande ex sarebbe stato subissato di fischi, ma non si sente volare una mosca. Le uniche voci sono quelle del campo, soprattutto le indicazioni dalle panchine e il tifo delle riserve. Finisce 2-0, con l'esplosione di gioia dei bianconeri, che si abbracciano come d'abitudine, nonostante tutto.