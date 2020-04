Juve-Inter, Del Piero celebra il gol di Dybala: "Il più completo in maglia bianconera"

vedi letture

Anche Alex Del Piero celebra l’ultimo gol di Paulo Dybala. Contro l’Inter, in uno stadio vuoto per via delle restrizioni governative, la Joya ha tirato fuori dal cilindro una vera e propria magia. “Tutto di sinistro, fantastico – elogia Alex -. Per la complessità d’esecuzione, credo sia stato il gol più completo che hai fatto con la maglia della Juve”. Paulo incassa il complimento e replica: “Credo lui non se lo aspettasse, gli ho preso il tempo”. I due si ritroveranno appena possibile per una sfida di punizioni e in porta ci sarà il numero uno dei numeri uno: Gianluigi Buffon.