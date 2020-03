Juve-Inter il 9 marzo, il dietrofront di Marotta: oggi contrario. Ieri era "buon senso"

vedi letture

"Juventus-Inter il 9 marzo? Noi a questa scelta siamo contrari: resta tutto come prima". In ordine cronologico, nel fiume di parole che scorre attorno all'emergenza legata alle gestione del contagio da Coronavirus, sono queste le ultime di Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter. Grande protagonista, nelle ultime ore, in mezzo al suddetto fiume. Parole pronunciate nella notte, che stridono pesantemente, però, con quelle arrivate sempre ieri, ma in mattinata: "Sicuramente quello di far giocare il 9 marzo, che ho appreso via mediatica, è un segnale di buon senso". A scanso di equivoci: si parla sempre di Juventus-Inter. Parla sempre Marotta.

Giocare il 9 marzo è buon senso, oppure no? È davvero difficile capire cosa sia cambiato nel giro di poco più di dodici ore. Nel mezzo, per la cronaca, lo sfogo pesantissimo del presidente nerazzurro Steven Zhang nei confronti del suo omologo in via Rosellini, Paolo dal Pino. Soprattutto, l'impossibilità di trovare una data per Inter-Sampdoria, che i nerazzurri avrebbero voluto giocare prima del derby d'Italia. Nell'intesa raggiunta tra FIGC e Lega Serie A, invece, quel recupero è l'unico ancora segnato con un grosso punto interrogativo. E da qui i problemi, il cambio di orientamento: quel che era buon senso ieri sembra sbagliato adesso. Alle retromarce improvvise, in questo scenario caotico, ci siamo del resto abituati.

Cosa succederà. In tutto ciò, il grande interrogativo riguarda i prossimi impegni in calendario. Le parole pesano, anche se cambiano direzione da un momento all'altro, e l'Inter ha chiarito di non condividere l'accordo raggiunto, non senza fatica, nel pomeriggio di ieri. L'opposizione nerazzurra, destinata a tradursi in astensione, a fronte dell'ok di almeno altri 17 club non dovrebbe però avere ulteriori conseguenze: l'assemblea di domani resta in bilico, perché potrebbe essere inutile e al massimo controproducente a livello di immagine per il nostro calcio, già in affanno sotto quel profilo. Alla fine, potrebbe prevalere il buon senso. Della mattina.