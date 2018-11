Juve-Inter, intrigo Chiesa: Paratici cerca di difendere la pole da Marotta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intrigo Juventus-Inter per Federico Chiesa. Sulla situazione dell'attaccante della Fiorentina fa il punto Tuttosport: Beppe Marotta, in tempi non sospetti, avrebbe "prenotato" il talento voila per il mercato estivo. Poi tutto è cambiato, perché il dg che era della Juventus è passato all'Inter. I bianconeri, però, rimarrebbero in pole position, anche in virtù dell'effetto Bernardeschi, e Paratici farà di tutto per mantenere il vantaggio sul suo maestro. Il prezzo? L'idea della Juve è quella di investire circa 50 milioni di euro, magari con una contropartita tra Pjaca (già in prestito a Firenze) o Riccardo Orsolini, oggi al Bologna ma da tempo sul taccuino della società gigliata.