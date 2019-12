© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prossima sfida che si prospetta sul mercato sarà per Sandro Tonali, spiega Tuttosport oggi in edicola. Il regista del Brescia è il giocatore che piace di più a bianconeri e nerazzurri per la regia che verrà. Massimo Cellino non vuole farlo partire fino all'estate ma potrebbe cederlo già adesso come fatto dall'Atalanta con Dejan Kulusevski. Le contropartite potrebbero essere decisive, la Juventus potrebbe mettere sul piatto Dany Mota Carvalho, Han Kwang-Son e Simone Muratore.