Juve-Inter rinviata, furia Marotta: "Torneo falsato. Noi danneggiati, calendario a maggio assurdo"

vedi letture

"Il campionato rischia di non concludersi? Sì, se dovessero saltare altre partite sì. E poi mi chiedo: perché è stata decisa la data di Juve-Inter prima di quella di Inter-Samp? In base a quale principio?". Ci va giù pesante Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, diverse ore dopo la decisione presa dalla Lega Serie A di rimandare la sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus al prossimo 13 maggio. Il dirigente nerazzurro tuona ai microfoni della Gazzetta dello Sport, in un'intervista in edicola tra poche ore: "Il torneo è falsato. È alterato nei suoi equilibri. Basti pensare solo agli infortuni e alle squalifiche. E poi ci sono gli aspetti psicologici di una squadra, dovuti alla classifica. E ancora: l’Inter è danneggiata, il calendario di maggio è incredibile".