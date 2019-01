© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cristian Romero nel mirino di Juventus e Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, viste anche le parole di Preziosi che ha detto di non voler cedere il giocatore a gennaio, entrambi i club lo stanno trattando per giugno, con i bianconeri che lo vorrebbero bloccare lasciandolo al Genoa per sei o diciotto mesi mentre i nerazzurri vorrebbero prenderlo la prossima estate, sempre che non parta Miranda. Per assicurarsi il brasiliano serviranno 20-25 milioni di euro.