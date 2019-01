© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Obiettivo Trincão (19), per Juventus e Inter. Ma non solo, perché Tuttosport in edicola scrive che i due club sono sulle tracce di Sandro Tonali (18) e Federico Chiesa (21). Il Brescia cederà il centrocampista in estate e chiede almeno 25 milioni di euro, mentre la Fiorentina vuole ricavare almeno 60 milioni di euro dalla cessione del figlio d'arte. I bianconeri e i viola dovranno sedersi al tavolo per discutere del futuro di Marko Pjaca (23), in quella circostanza parleranno anche di Chiesa.