Juve-Inter, si rinnova il derby: pronte le contropartite per Castrovilli e Chiesa

Juventus contro Inter è una sfida che si ripropone anche in chiave mercato, con gli occhi fissi su Firenze. L'obiettivo è duplice, spiega Tuttosport. Gaetano Castrovilli è il primo nome, sebbene la Fiorentina non voglia cederlo. La Juventus, oltre a cash, potrebbe mettere sul piatto Rolando Mandragora. L'Inter, al momento, avrebbe tre ipotesi come contropartite, da Roberto Gagliardini a Dalbert fino a Radja Nainggolan se il Cagliari non dovesse confermarlo. Tutti nomi che potrebbero rientrare eventualmente anche nell'affare relativo a Federico Chiesa coi gigliati.