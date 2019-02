© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mentre in casa Inter scoppia il caso legato a Mauro Icardi, il telefono di Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro, squilla. Dall'altra parte c'è Andrea Agnelli, numero uno della Juventus: secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, però, nessun riferimento alla situazione del centravanti, nonostante ieri siano circolate diverse indiscrezioni in tal senso. Piuttosto, Agnelli avrebbe invitato Zanetti alla prossima Partita del Cuore. Di mercato, per ora, non si parla ancora.