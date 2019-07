Juve, ipotesi difesa a tre: De Ligt, Bonucci e Chiellini insieme

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con l'arrivo di Matthijs de Ligt la difesa della Juventus può adesso contare su cinque centrali: l'olandese, Chiellini, Bonucci, Rugani e Demiral. Cinque difensori per due posti, per una concorrenza che si preannuncia infuocata, ma il Corriere dello Sport di questa mattina parla anche della possibilità che Sarri possa sperimentare la difesa a tre, con De Ligt, Bonucci e Chiellini che sarebbero titolari, almeno in partenza, e Rugani e Demiral le alternative.