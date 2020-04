Juve, ipotesi prestito (di un anno) per Giorcelli dopo l'ottima stagione in Under 17

Da ieri le speranze di tornare in campo prima della prossima stagione sono completamente svanite. Nicolò Giorcelli è tra i calciatori più interessanti della Juventus Under 17 che ha di fatto stracciato il campionato mettendo in fila diciassette vittorie e un pareggio in diciotto partite giocate. Difensore centrale, buon piede, forte nel gioco aereo grazie ai suoi 192 centimetri in altezza: nelle diciassette gare cui ha preso parte ha rimediato solo due cartellini gialli, nota positiva che si aggiunge al fatto che la difesa bianconera è la meno perforata di tutto il torneo (solo 9 reti subite). Quest'anno si è anche allenato qualche volta con la prima squadra: lo scorso novembre era alla Continassa alla vigilia della gara Champions con la Lokomotiv Mosca. Il futuro, invece, è ancora da definire. L’abbondanza prevista nel reparto difensivo la prossima stagione in Under 19 potrebbe spingere il club a cederlo in prestito per un anno, come fatto quest’anno con altri elementi al primo anno in Primavera.