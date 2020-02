vedi letture

Juve, ipotesi trequartista da parte: adesso Cuadrado e Dybala convincono

Potrebbe essere una Juve senza trequartista da quì al termine della stagione. La soluzione tattica utilizzata per buona parte della stagione in assenza di Douglas Costa, potrebbe essere accantonata da Sarri, forse definitivamente. Da quasi tre a nessuno, gli uomini da poter impiegare in quella zona di campo. E non perché indisponibili. Piuttosto, dopo aver relegato Bernardeschi a un ruolo di centrocampista, e adattato a fatica Dybala in qualche circostanza nel tridente pesante, il tecnico bianconero ha svelato ultimamente che Ramsey predilige il ruolo di mezzala.

Anche senza Douglas Costa, dunque, la Juve trova altre soluzioni tattiche alternative al trequartista. Convince l’ultimo tridente con Cuadrado e Dybala a dare supporto a Cristiano Ronaldo, potrebbe sceglierlo ancora Sarri per affrontare domani la Spal, e magari ci farà un pensierino per la prossima trasferta di Lione. Il tutto è sostenuto da una buona cerniera di centrocampo, reparto che prosegue a piccoli passi il suo percorso di crescita. Domani non ci sarà Pjanic, che ieri ha svolto differenziato in campo ma non appare ancora pronto per essere protagonista in partita. In avanti, invece, si va verso il forfait di Higuain, alle prese con una lieve lombalgia. Ieri l’attaccante ha fatto fisioterapia, punta a tornare a disposizione per la prossima sfida Champions, anche se il fastidio potrebbe tenerselo ancora per un po’.