Juve, ipotesi Zidane e Uva per il post-Marotta. Per ora non arriva nessuno

Chi sostituirà Beppe Marotta come amministratore delegato della Juventus? Al momento - scrive Tuttosport - ci sarà un reimpasto interno, ma è logico attendersi una presenza maggiore di Pavel Nedved. Poi, in futuro, chissà: le ipotesi - che per ora restano tali - portano a Zinedine Zidane, per cui gli spagnoli parlavano di futuro da dirigente (per ora smentito), e Michele Uva, che potrebbe lasciare la FIGC dopo le elezioni.