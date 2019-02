© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus è in pressing per Marcelo e per Isco, spiega oggi Tuttosport. Il fantasista non è stato convocato per la gara di ieri contro il Levante: scelta tecnica dell'allenatore Santiago Solari, il giocatore è a un passo dall'addio. Poi Marcelo: il terzino sarebbe in pressing per la cessione e proprio per andare alla Juve insieme a CR7.