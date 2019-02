© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jordi Alba è sempre più lontano dalla Juventus. Come riporta Marca, nelle ultime ore si sarebbero infatti intensificati i contatti tra il Barcellona e il terzino spagnolo per il rinnovo di contratto. Una possibile permanenza in Catalogna, quella del classe '89, che spingerebbe ulteriormente i bianconeri sull'altro obiettivo Marcelo (Real Madrid) per rinforzare la fascia sinistra nella prossima stagione.