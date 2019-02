© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista della Juventus Under 23 Grigoris Kastanos ha parlato ai taccuini di Tuttosport di CR7 e della convocazione in prima squadra di Massimiliano Allegri nel match contro l'Atalanta: "E' stato emozionante, ma di Cristiano mi ha impressionato di più il dopo partita. Quando siamo rientrati a Torino, tutti siamo andati a casa. Tutti tranne Ronaldo: mentre lasciavo il centro sportivo ho visto Cristiano che entrava in palestra. Aveva segnato il gol decisivo per il pareggio contro l'Atalanta, ma si è andato ad allenare lo stesso. Come dico a Cipro, che mi riempono di domande sulla Juventus, Ronaldo a Chiellini sono due esempi unici di professionalità".