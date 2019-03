© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Festa a sorpresa in casa Juventus per Moise Kean, attaccante bianconero che ieri ha compiuto 19 anni. E ha parlato ai microfoni di JTV: "Lavoro per raggiungere i miei obiettivi, questa è casa mia e sono contento di essere qua. Tutto arriva prima o poi, non sono frettoloso".