Juve, Kean: "Balotelli mi consiglia, non vuole che faccia come lui"

L'accostamento con Mario Balotelli, il suo idolo da bambino, continua a piacergli. Anche se Moise Kean, vivendo una giornata speciale davanti alla sua Asti, ci tiene a precisare: "Balotelli era il mio idolo, ma solo per come giocava. E' un bravo ragazzo, mi dà tanti consigli perché non vuole che viva quello che ha passato lui" dice ai microfoni di RMC Sport. Per il millennial più famoso del calcio italiano, ieri non è stata sicuramente una giornata come le altre: tornato a casa davanti ai suoi compagni di scuola e di oratorio, Moise ha parlato su un palco anche ai suoi ex professori: "A loro dico grazie, perché ho fatto tanti sbagli e mi hanno preso per le orecchie" le parole del 18enne, testimonial d'eccezione della campagna "Asti - Sport per tutti" nell'aula magna Giuseppe Veronesi del Polo Universitario intitolato a Rita Levi Montalcini. Osservato speciale dei tanti bambini che, come lui, sognano un giorno di giocare nel calcio dei grandi. O dei grandissimi, come Ronaldo: "Lo vedevo solo alla Play Station... giocarci accanto mi ha fatto molto effetto, da lui imparo molto così come dai campioni che giocano alla Juve".

FUTURO KEAN - Del doman non v'è certezza anche per il ragazzo dei record che alla Juventus, tuttavia, fatica a trovare spazio e minuti in mezzo al campo: appena 13' in tutto tra campionato e Champions, pochino per uno dei talenti più fulgidi del calcio italiano. "Non so cosa accadrà. Non lo so e non lo posso ancora dire. Deciderà la società. Faranno le loro valutazioni e vedremo" la risposta di Kean. Praticamente la stessa (quasi in loop) anche in relazione a una possibile destinazione estera, insaporita però da un sorrisetto appena accennato. Che sia un segno? Non è del tutto da escludere: anche se qualche settimana fa Allegri lo ha tolto dal mercato ("A gennaio non si muove"), sul ragazzo continuano a esserci gli occhi di mezza Europa.