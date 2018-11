Juve, Kean brilla ma non basta agli azzurrini. E a gennaio può ripartire

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bella l'Italia, strepitoso Kean. E qui finiscono le buone notizie per gli azzurrini di Di Biagio, che a Ferrara perdono 1-2 contro l'Inghilterra nonostante una prestazione da incorniciare del millennial bianconero. Protagonista assoluto grazie a giocate di spessore impreziosite dal gol del momentaneo pari: un'imperiosa incornata in elevazione in area tra due difensori inglesi. Il tutto prima di tenersi aperta la porta del mercato verso scenari lontani dalla Juventus, in un futuro tutt'altro che distante: "Non so se resto a gennaio. Deciderà il club - ha detto il ragazzo di Vercelli di origini ivoriane, dopo aver commentato il match della sua Italia - E' andata bene, ma fosse arrivata la vittoria sarebbe andata ancora meglio".

ALLA PARI - La doppietta di Solanke, per gli inglesi, risponde al gol di Kean, ancora a segno con la maglia dell'Under 21 dopo la sua prima rete contro la Tunisia. L'amichevole giocata al Mazza ha il merito di mettere in luce una buona Italia, probabilmente troppo sprecona ma capace di giocarsela alla pari contro una delle big della categoria. Brava, la squadra di Boothroyd, a capitalizzare al meglio le più grosse occasioni avute a tiro.

FUTURO KEAN - Le doti del classe 2000 sono tutt'altro che nascoste. Dopo essere rimasto in bianconero in estate, Kean non ha potuto sfruttare l'occasione di esordire in campionato con il Bologna (reazione allergica alla vigilia di una gara che quasi certamente avrebbe disputato). Poi, il classe 2000 ha trovato spazio e minuti in bianconero solo in Champions: 12', nella ripresa di Juventus-Young Boys e al posto di Mandzukic. E visto lo scarso impiego finora, non è escluso che l'ex Hellas già a gennaio possa ripartire, dopo l’esperienza poco produttiva dell’anno scorso a Verona, visto il lungo stop per un problema agli adduttori. Alla porta restano Parma ed Empoli, dietro al Bologna che sembra fare sul serio. Dall'estero, invece, riemergono i nomi di Galatasaray, Marsiglia e Psv Eindhoven. Con due strade possibili dalla Continassa: il prestito o il cosiddetto diritto di recompra. Senza dubbio, due formule a prova di rimpianto.