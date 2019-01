Juve-Kean, previsto a breve un incontro Raiola-Paratici per il rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Moise Kean è un patrimonio indiscutibile della Juventus ma non va dimenticato - sottolinea La Gazzetta dello Sport - che il giocatore andrà in scadenza nel giugno del 2020. La sua posizione contrattuale non mette al riparo la Juventus dal rischio di poter perdere il giocatore. Nelle prossime settimane Raiola e Paratici si siederanno al tavolo per discutere di rinnovo (leggi in basso le anticipazioni e i dettagli di TMW). L’operazione non sarà delle più semplici: Kean attualmente guadagna 550.000 euro netti a stagione e lo stipendio andrebbe ovviamente ritoccato. Ma più che la questione economica, a tenere banco sarà quella tecnica.