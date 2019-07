© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non mancano le pretendenti per Moise Kean, attaccante della Juventus. Che secondo Sky Sport sarebbe anzi il principale candidato a lasciare i bianconeri, soprattutto qualora dovessero rimanere in rosa i vari Higuain e Mandzukic. Da parte del club juventino l'aspettativa è una cessione che permetta di incassare almeno 30 milioni, magari con l'inserimento di un'opzione per riacquistare il giocatore. L'Inghilterra sembra una pista concreta, soprattutto l'Everton anche se l'Arsenal ha fatto negli scorsi giorni un sondaggio. C'è di più: anche il Barcellona si sarebbe interessato, con l'idea di prendere Kean e girarlo in prestito al Siviglia. Una prospettiva che però non ha fatto impazzire l'entourage del calciatore, che ha preferito lasciar perdere.