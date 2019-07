© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus potrebbe salutare Moise Kean entro il 2 settembre. La Gazzetta dello Sport sottolinea come manchi il rinnovo per l'attaccante che interessa all'Everton e al Borussia Dortmund. Più solida la posizione di Mario Mandzukic, tra i più pimpanti in questo giorni di ritiro. Per giorni è rigirata nell’aria della Continassa l’ipotesi di un clamoroso ritorno al Bayern Monaco, ma la dirigenza dei teutonici allontana questa soluzione.