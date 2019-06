© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Moise Kean, diciannovenne attaccante della Juventus. Che si è già scusato dopo le intemperanze in Nazionale e che la Juventus è pronta a riaccogliere chiedendogli però disciplina. Kean chiederà spazio ma occhio al mercato: tra le possibilità c'è infatti anche quella secondo cui potrebbe essere inserito nell'affare Matthijs de Ligt con l'Ajax, con il giocatore che non disdegnerebbe affatto l'ipotesi.