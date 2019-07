Juve, Kean tra rinnovo e cessione: l'Everton per ora si ferma a 30 milioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus vuole fare spazio in attacco, così da puntare tutto su Mauro Icardi. Il Corriere di Torino ricorda l'interesse della Roma per Gonzalo Higuain e quello del Borussia Dortmund per Mario Mandzukic, tra i papabili a salutare i bianconeri c'è anche Moise Kean.

Le soluzioni. La Juve e Mino Raiola parlano spesso dell'attaccante ex Hellas Verona: sullo sfondo resta l’ipotesi Ajax, molto più convincenti le avances dalla Premier League con l’Everton che ha già offerto alla Juve 30 milioni di euro, ma non bastano. Intanto la Vecchia Signora pensa anche al rinnovo della giovane punta, ma valuterebbe una offerta indecente qualora dovesse arrivare in sede.