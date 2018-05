Juve, Kean valutato 15-20 milioni. C'è il PSV: via solo con la recompra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Moise Kean potrebbe essere lontano dalla Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per un'offerta da 15-20 milioni, cifra stabilita dai bianconeri, il giovane classe 2000 potrebbe partire e su di lui c'è l'interessamento del PSV Eindhoven. Nel caso in cui l'attaccante dovesse partire non è da escludere che la società torinese inserisca anche una clausola di recompra per il futuro.