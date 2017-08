Juve-Keita, trattativa in fase di stallo. Lotito non scende sotto i 30 mln

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In fase di stallo la trattativa per il trasferimento a Torino di Keita Balde Diao, attaccante che non vuole rinnovato il contratto con la Lazio in scadenza 2018 e ha da tempo un accordo con la Juventus. Come scrive la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, i bianconeri non si sono spinti oltre i 15-18 milioni di euro. Un'offerta molto distante dalla richiesta di Lotito che non vuole scendere sotto i 30 mln.