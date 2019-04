Juve, Khedira: "4 mesi di dolore. Adesso l'operazione per guarire"

"Dopo quattro mesi di dolore continuo al ginocchio - alcuni giorni peggio di altri - ho deciso di sottopormi a un intervento chirurgico per guarire completamente. L'intervento chirurgico è programmato nelle prossime due settimane". Questo il tweet di Sami Khedira dopo il report della Juventus che ha comunicato l'infortunio al ginocchio del tedesco che sarà sottoposto a intervento chirurgico, saltando così la partita di sabato prossimo con la Fiorentina e tutte le altre mancanti da qui a fine stagione.

After four months of continuous pain in my knee - some days worse than others - I have decided to undergo surgery, letting it fix and heal fully. The surgery is planned to take place in the next two weeks. #SK6 (1/2) pic.twitter.com/Y8Jghdrpks

— Sami Khedira (@SamiKhedira) 18 aprile 2019