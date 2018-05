Juve, Khedira al passo d'addio: sogna un titolo in Premier League

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si muove, in ottica estate, il mercato in mediana della Juventus. Sami Khedira, alla Bild, ha spiegato che "per il futuro può succedere di tutto: la Juve è speciale però amo e cerco le sfide. Mi manca la Premier League, vince lì completerebbe la mia collezione", aprendo di fatto a un possibile futuro altrove. In ballo c'è anche il domani di Claudio Marchisio, col il dg Marotta che ha spiegato che "il suo futuro dipende da lui", ricorda oggi Tuttosport in edicola.