Juve, Khedira e D. Costa verso la convocazione per il Milan: potrebbero giocare uno spezzone

Prove tecniche di Milan alla Continassa, dove la Juventus si ritroverà oggi pomeriggio per preparare la semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma mercoledì a Torino. Come riporta Tuttosport, Maurizio Sarri non dovrebbe lasciarsi condizionare dalle diffide e quindi potrebbe schierare Ramsey, Matuidi e Higuain dal primo minuto. I sicuri titolari, sottolinea il quotidiano, saranno Buffon, Bonucci, Alex Sandro, Ronaldo e Dybala, mentre in rampa di lancio ci sono l'ex De Sciglio e Bernardeschi. Khedira e Douglas Costa, invece, saranno convocati e potrebbero giocare uno spezzone di partita.