Juve, Khedira e Douglas Costa danno garanzie: Sarri punterà su di loro contro il Milan

Anche oggi la Juventus si allenerà al mattino. E Sarri, in vista del match di venerdì sera con il Milan, cercherà probabilmente le conferme ultime per definire le scelte di formazione. Anche se dopo oltre due mesi di stop, sarà più la gestione dei novanta minuti a fare la differenza al di là del risultato finale. Quasi certamente il tecnico non potrà disporre di Ramsey, Chiellini e Higuain, per i quali non c’è alcuna voglia di forzare la mano. Khedira e Douglas Costa, anche loro di ritorno da lunghi periodi di inattività per noie fisiche, danno invece garanzie per sostenere un ampio minutaggio. In porta, infine, le gerarchie sembrano alquanto chiare: la Coppa Italia è la competizione di Buffon.