Juve, Khedira-Matuidi in uscita: offerte da Fenerbahce, Bundes e Ligue 1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La parola d’ordine in casa Juventus è sfoltire. In cima alla lista dei partenti c’è Sami Khedira, il pupillo di Max Allegri che non rientra nel progetto di Maurizio Sarri: per il centrocampista tedesco sono arrivate delle offerte dalla Bundesliga e dal Fenerbahce.

Khedira e non solo - Sami non sarebbe l’unico centrocampista ad avere le valigie pronte: anche Blaise Matuidi, che piace al Monaco, potrebbe salutare dopo due stagioni in bianconero. A parte la situazione di Perin, per il quale è saltato il trasferimento al Benfica a causa di tempi di recupero più lunghi del previsto, in uscita resta Joao Cancelo. Ma per fargli posto il Manchester City deve prima vendere Danilo: qualora non andasse in porto il trasferimento in Premier League, ci sarebbe altri club interessati all’esterno portoghese.