Juve, Khedira non è più sul mercato. Il tedesco ha convinto Sarri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tanti e diversi i big in uscita da casa Juventus, come preannunciato dallo stesso Maurizio Sarri nelle scorse ore. Fra questi però non ci sarà sicuramente Sami Khedira, che per la Gazzetta dello Sport è stato tolto dal mercato per espressa volontà di Maurizio Sarri. Il tecnico infatti negli ultimi giorni ne ha apprezzato qualità e dedizione in allenamento e l'impatto nella gara con l'Atletico Madrid.