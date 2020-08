Juve, Khedira non farà un passo verso la società: continuano le trattative per l'addio

vedi letture

Sami Khedira e un addio alla Juventus non certo semplice. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il tedesco non sembra avere intenzione di fare un passo verso la società, un po' come invece ha fatto Matuidi, e per questo motivo le trattative andranno avanti anche nel corso dei prossimi giorni, nella speranza, per la Vecchia Signora, che si possa trovare un accordo che dal punto di vista economico non sia troppo svantaggioso.