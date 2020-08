Juve, Khedira punta al futuro: "Tornerò al meglio. Possiamo ancora scrivere la storia"

"È stata una stagione dura per me". Sami Khedira, al termine di un'annata davvero complicata, guarda a un futuro che immagina (contratto in scadenza nel 2021) ancora con la maglia della Vecchia Signora: "Anche se sono ovviamente contento per il successo della squadra e per il nono scudetto consecutivo, il periodo da dicembre in poi è stato davvero frustrante per me a livello personale. Due gravi infortuni mi hanno limitato a solo 18 partite giocate in stagione. Mi aspetto semplicemente molto di più da me stesso! Comunque, ogni volta che cadi poi ti devi rialzare! Questa è stata la mia attitudine per tutti i 14 anni della mia carriera professionale, nei quali sono stato abituato a vincere 20 titoli in tre dei più grandi campionati d'Europa. Credetemi, lavoro veramente duro ogni giorno per tornare il più velocemente possibile e sono convinto di poter recuperare la mia vecchia forza. Tutti i tifosi bianconeri sanno altrettanto che sono qui soltanto perché amo e rispetto questo grande club, gli stessi tifosi, la regione e l'eredità senza paragoni della Juve. Da quando sono arrivato 5 anni fa abbiamo raggiunto risultati incredibili e in questa stagione c'è ancora un titolo da vincere! Continuerò a dare il massimo per tornare completamente in salute perché non soltanto amo il nostro club, il gioco del calcio e i tifosi bianconeri, ma anche perché credo che possiamo continuare a scrivere la storia nel nome della Juve".