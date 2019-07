Juve, Khedira resiste alle offerte: il tedesco è scettico su MLS e Turchia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sami Khedira è uno dei tanti giocatori in uscita in casa Juventus, ma per ora resiste. Il tedesco, scrive Tuttosport, si sente ancora in piena forma e non intende svernare in MLS negli Stati Uniti. Anche le offerte di Besiktas e soprattutto Fenerbahçe lo lasciano poco convinto.