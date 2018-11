Juve, Khedira verso il rientro. In dubbio Chiellini e Bernardeschi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Verso la sfida contro il Cagliari, in programma domani sera alle 20.30 allo Stadium, la Juventus e Massimiliano Allegri dovrebbero recuperare Sami Khedira, in un reparto che senza Emre Can era da considerarsi in emergenza. Ancora lavoro personalizzato per Federico Bernardeschi e Giorgio Chiellini: ieri, nel giorno del 121esimo compleanno della Vecchia Signora, i bianconeri hanno svolto una seduta tecnico-tattica alla Continassa: il nazionale tedesco è da considerarsi recuperato dopo l'infortunio muscolare che l'ha tenuto ai box per due settimane. Restano quindi in dubbio Bernardeschi e Chiellini per la sfida con i rossoblù.

HARVARD BBC - Intanto il capitano della Juventus, intervistato dal compagno Szczesny durante una trasmissione polacca, ha risposto divertito alla battuta di Mourinho riguardo la possibilità di dare lezioni di difesa in compagnia di Bonucci. "Mi piacerebbe andare a Harvard ma per un master in economia... Io, Barzagli e Bonucci siamo complementari, quando giocavamo nella difesa a tre eravamo vicini alla perfezione. Non avevo bisogno di vedere Leo o Andrea, sapevo tutto di loro, le loro migliori qualità e i loro punti deboli" spiega Chiellini. "Da 5-10 anni in Italia - precisa poi il 34enne - non ci sono difensori di livello internazionale, non è normale. Prima vedevi difensori come Gentile, Scirea, Bergomi, Baresi, Maldini, Costacurta, Cannavaro, Nesta, Materazzi. Adesso arrivi alla mia generazione, ci sono Barzagli e Chiellini, Bonucci di tre anni più giovane, e poi quasi dieci anni di niente. Ci sono Romagnoli, Rugani, Caldara, è vero, ma sono nati nei Novanta".