Juve KO, Piccinini non cambia idea: "Favorita, con l'Inter. Chiedete spiegazioni ai loro allenatori"

vedi letture

Sandro Piccinini non cambia le sue gerarchie sulle squadre favorite per vincere lo Scudetto dopo il 3-0 incassato dalla Juve contro la Fiorentina. Via Twitter, risponde così a un utente che, dato il risultato di oggi, gli contestava l’aver inserito i bianconeri in cima: “I pronostici li sbaglia solo chi li fa... E sullo scudetto, ripeto: per gli investimenti fatti (tanti milioni) Juve e Inter “devono” essere considerate favorite. Se non succederà, bisognerà chiedere spiegazioni ai loro allenatori, non a me”.