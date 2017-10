Juve ko, Simone Inzaghi sugli scudi. E' Lazio da Champions

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fermare la Juve è cosa da pochi, batterla con merito è da Simone Inzaghi. Per la seconda volta in stagione, i biancocelesti non solo vincono, ma dimostrano di avere tutte le caratteristiche giuste per stare in alto. E' una Lazio da Champions, lo dice la classifica e lo dicono le prove in campo di una squadra che gioca a memoria nonostante assenze pesantissime.

I voti per Simone Inzaghi

Gazzetta dello Sport - 7,5

Corriere della Sera - 8

Tuttosport - 7,5