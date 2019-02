© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus cerca leader per la difesa che verrà, spiega Il Corriere di Torino oggi in edicola: Kalidou Koulibaly del Napoli è considerato giocatore perfetto ma una trattativa per portarlo in bianconero è praticamente impossibile. C'è poi Alessio Romagnoli, capitano del Milan e obiettivo concreto. In Spagna idee Stefan Savic dell'Atletico Madrid, in Serie A anche Nikola Milenkovic della Fiorentina e Cristian Romero del Genoa.