Il presidente del Brommapojkarna, il club svedese dove ha mosso i primi passi Deja Kulusevski, Fredrik Bergholm non ha voluto commentare dalle colonne di Sportbladet le voci su una percentuale che il club incasserà dopo la cessione del fantasista alla Juventus: “Abbiamo scelto di non commentare l'accordo e non lo faremo neanche ora. Se lo faremo in seguito vedremo. Ma in ogni caso prima lo diremo ai nostri membri durante l’incontro annuale del 5 marzo”.