Juve, Kulusevski: "Qui l'età non conta, gioca chi merita. Tanto aiuto da parte dei compagni"

Il centrocampista della Juventus, Dejan Kulusevski, ha parlato a Sky Sport: "Qui è tutto bellissimo, non si parla di età, non c'entra quanti anni hai. Se devi giocare devi giocare. Tutti ci aiutano davvero tanto e tutti sono pronti a rispondere a ogni mia domanda. Quando faccio qualcosa che non va bene me lo dicono subito in modo da poter migliorare".