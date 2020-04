Juve, Kumbulla simile al primo Chiellini. Lui svela: "Avevo il suo poster in camera"

vedi letture

Marash Kumbulla trattiene pochi segreti. Dopo essersi confermato ad alti livelli nella sua prima stagione in Serie A, il difensore dell’Hellas Verona fissa l’obiettivo più grande: “Sogno la Champions”. Il classe 2000, in una recente intervista al Corriere della Sera, ha poi indicato il suo massimo riferimento bussando alla porta della Juve. “Avevo il poster di Chiellini in camera da ragazzino – ha detto -. Ho sempre ammirato la sua grinta e la sua voglia di migliorarsi. È un autentico guerriero in campo”. L’albanese per caratteristiche sembra avvicinarsi al primo Chiellini di Livorno. E forse proprio per questo i bianconeri lo seguono da tempo. Anche se non sono i soli.