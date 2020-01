© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kwang Song Han raggiunge Mandzukic e Benatia. Il giovane attaccante nordcoreano è pronto a salutare la Juventus e la Serie A dopo aver svolto questa mattina le visite mediche con l'Al Duhail.

Il trasferimento del classe '98, come riporta Sky Sport, sarà a titolo definitivo, visto che i bianconeri riscatteranno il suo cartellino dal Cagliari per poi venderlo in Qatar. Han, arrivato a Torino in prestito l'estate scorsa, non è mai riuscito a esordire al fianco di Buffon e compagni.