Juve, l'abbraccio di Villar Perosa può cambiare i piani per Dybala?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'abbraccio di Villar Perosa per cambiare i piani della Juventus su Paulo Dybala. Ne scrive Tuttosport: oggi i bianconeri saranno di scena nella tradizionale amichevole di famiglia. L'occasione per i tifosi di inondare d'amore la Joya, che però resta sul mercato: difficile che la Vecchia Signora cambi le sue intenzioni, e quindi la risposta in fin dei conti rimane no. La differenza con altre situazioni (leggi caso Icardi), però, è tutta qui. La permanenza di Dybala, infatti, non sarebbe affatto difficile da spiegare ai supporter bianconeri, buona parte dei quali continua a credere nel 10 argentino.