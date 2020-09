Juve, l'agente di Dybala è a Torino: attende una chiamata ma non ci sono appuntamenti in vista

vedi letture

Jorge Antun, agente di Paulo Dybala è a Torino da ieri e secondo La Gazzetta dello Sport ci resterà per diversi giorni, probabilmente anche fino a dopo la chiusura del mercato. Non ci sono appuntamenti in agenda, ma il procuratore attende una chiamata dalla Juventus per riprendere il filo della trattativa per il rinnovo della Joya. La volontà dell'argentino è quella di restare a lungo ma vuole anche diventare il secondo giocatore più pagato dopo Ronaldo passando dagli attuali 7,5 milioni ai 10 annui.