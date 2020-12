Juve, l'agente di McKennie: "Vuole scrivere la storia in bianconero. Davids? Paragone giusto"

David Muller, tra gli agenti del centrocampista bianconero Weston McKennie, ha commentato a TuttoJuve.come il gran rendimento del suo assistito in quest'avvio di stagione tra campionato e Champions: "Non sono stato affatto sorpreso dalle sue prestazioni, mi aspettavo tutto questo da lui. Weston ama la competizione e odia perdere, più le sfide sono importanti e più lui si esalta. McKennie è il moderno numero 8 box-to-box, aggressivo in difesa e in attacco nello stesso modo. Ha una mentalità fantastica".

È riuscito a sentire McKennie dopo le belle partite (e i gol) contro Barcellona e Torino?



"Sì, sono riuscito a sentirlo. È felice per il periodo che sta vivendo, inoltre mi ha detto che lo staff tecnico ha avuto fiducia in lui per le sue abilità offensive. A mio giudizio riesce ad avere più impatto contro le squadre più aperte proprio per il tipo di spazio che riesce a trovare. Questa è una dote in cui eccelle e dove può diventare molto pericoloso".

C'è un compagno di squadra con cui Weston ha stretto un legame particolare in questa nuova avventura?

"Non ce n'è uno in particolare, lui riesce ad andare d'accordo con tutti. Questo è il carattere di Weston. È così carismatico fuori dal campo che è difficile non piacere alle persone e ai compagni".

Addetti ai lavori e tifosi concordano su un aspetto, ovvero quello di accostare McKennie a Davids. Reputa giusto il paragone?

"Sì, penso sia un buon termine di paragone. Weston vuole scrivere la storia di questo club e la sua avventura è soltanto agli inizi".