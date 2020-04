Juve, l'agente di Rugani: "Da domani in poi nuovi esami per capire se sarà arruolabile"

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha rilasciato un'intervista a Tuttojuve.com. "Daniele lo sento tutti i giorni, la sua salute è buona e non ci sono per il momento altri sintomi. In merito alle notizie diffuse nelle ultime ore, la durata delle quarantene dei contagiati sono state allungate perché sembra ci sia sempre il pericolo di un falso positivo o negativo. Per avere maggior sicurezza, bisognerà trascorrere più tempo a riposo. Da domani in poi, avrà la possibilità di fare nuovi esami per capire se potrà essere libero ed arruolabile".